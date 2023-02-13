Послушать "Музыку во Вселенной" приглашает Барнаульский планетарий

Новый формат работы планетария – это особая и очень эффективная форма общения со зрителями

13 февраля 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Экспериментальную программу "Музыка во Вселенной" представил Барнаульский планетарий 10 февраля 2023 года. Полнокупольные видеопроекции в музыкальном сопровождении – это новый формат работы, который планирует развивать звёздный дом.

В презентации проекта творческих вечеров принял участие знаменитый органист, заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Международной академии наук и педагогического образования, профессор кафедры искусств института гуманитарных наук АлтГУ Сергей Будкеев.

Что особенного в музыкальных вечерах планетария?

Во-первых, это совершенно особая атмосфера. Как отмечают авторы проекта, "технические возможности объёмного звука 5.1 в сочетании с глубиной изображения Вселенной современного цифрового планетария погружают зрителя в природу человека, мироздания и космоса".

Во время презентации для публики звучал электронный цифровой классический орган, в котором оцифрованы звуки настоящих труб с высокой разрешающей способностью. В программу вошли композиции Баха, Генделя, Моцарта и средневековых композиторов Франции.

По словам Сергея Будкеева, новый формат работы планетария – это наиболее эффективная форма общения со зрителями.

"Она не только насыщена эмоционально, но и имеет научно-познавательный характер. Когда человек слушает музыку и видит звёздное небо, он воспринимает информацию в два раза более эффективно: музыку – более полно, а изображение – более красочно. Убеждён, что орган и планетарий просто созданы друг для друга. Эта наша совместная инициатива комитета по культуре города и Барнаульского планетария очень своевременна и перспективна", – отметил он.

Длится программа 40 минут.

Как эксперимент оценила публика?

Очень положительно. Глава Барнаула Вячеслав Франк, который был в числе первых зрителей, счёл, что новинка будет интересна публике разного возраста:

"Сочетание органной музыки и тайн Вселенной, превосходная лекция об искусстве и науке от заслуженного деятеля искусства, профессора и просто замечательного человека Сергея Будкеева – это очень познавательно", – сказал глава города.

По мнению председателя городской думы Галины Буевич, новая программа вызывает ощущение полного единения космоса и души человека.

"Новая программа планетария – это сочетание знания и искусства, создающее глубокое ощущение единства космоса и человека. Орган удивительно точно передаёт космические образы, картину микрокосмоса человеческой души. А в совокупности с талантом автора этой замечательной программы – заслуженного деятеля искусств, основателя органной культуры Алтая Сергея Будкеева она становится уникальным материалом не только для учащихся школ, колледжей и студентов вузов, но и для всех жителей города и края".

Вячеслав Франк также отметил, что всего за один год, что работает планетарий в новом здании, его посетили более 87 тысяч человек, причём большая часть из них – это школьники со всего края. "Наш планетарий интегрирован в образовательный процесс", – подчеркнул мэр.

Что будет в планетарии дальше?

В этом году в планетарии планируют открыть два новых зала, в которых будут проходить образовательные лекции, виртуальные выставки. Запланировано благоустройство фасада и прилегающей территории.

Порадует планетарий своих поклонников и новыми программами.

Всего же в планетарии можно посмотреть более 40 образовательно-просветительских программ, как для детей, так и взрослых. А современное оборудование позволяет демонстрировать звёздное небо и космос во всём его многообразии.

Где узнать расписание?

Новая музыкальная программа "Музыка во Вселенной" в ближайшее время появится в расписании на официальном сайте планетария.