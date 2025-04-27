Посол Мирошник заявил о сотнях погибших жителей Суджанского района

Местные жители указывают на возможные места захоронений жертв

27 апреля 2025, 10:28, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, речь идет о периоде, когда этот район находился под контролем украинских вооруженных формирований, однако предоставленные данные требуют дополнительной проверки.

Мирошник отметил, что местные жители указывают на возможные места захоронений жертв. Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти.