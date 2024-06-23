Посол США в Японии назвал визит Путина в Азию реализацией "худших опасений"
По мнению дипломата, Россия якобы собирается "главным организатором государств-изгоев"
23 июня 2024, 14:30, ИА Амител
Посол США в Японии Рам Эмануэль назвал визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализацией "худших опасений". Как сообщает The New York Times, дипломат считает, что Россия сигнализирует о том, что собирается стать "главным организатором государств-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении".
Напомним, что с 18 по 19 июня Путин находился с визитом в КНДР. 20 июня он посетил Вьетнам, где встретился с президентом страны То Ламом.
По итогам поездок РФ подписала с КНДР договор о стратегическом партнерстве, которые предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон. После переговоров в Ханое было принято совместное заявление.
16:43:18 23-06-2024
Откуда эти государства изгнаны и кто их разогнал?
22:56:35 23-06-2024
Гость (16:43:18 23-06-2024) Откуда эти государства изгнаны и кто их разогнал?... Ещё интересней откуда такие послы из США в Японии , из какого вуза .
Рам окончил Колледж Сары Лоуренс и Северо-Западный университет штата Иллинойс, где получил степень магистра в области ораторского искусства и коммуникации[6].
Имеет двойное (израильское и американское) гражданство. Избранный в ноябре 2008 года президентом США Барак Обама назначил Рама Эмануэля главой своей администрации[9]
17:24:54 23-06-2024
Пора бы уже перестать заигрывать с другими странами, и начать строить своё сильное государство, с опорой на свой народ и на свою армию, как было в СССР! и вообще на всё своё!!! Или у нас чего-то нет!?!? Что нам обязательно нужно искать каких-то партнёров!? Которые всё равно в итоге преследуют свои цели, а мы остаёмся "обманутые"...!!!???
19:04:03 23-06-2024
Гость (17:24:54 23-06-2024) Пора бы уже перестать заигрывать с другими странами, и начат... Сначала разграбили страну, а теперь удивляетесь, что у нас ничего своего то и нет😄
19:09:02 23-06-2024
Гость (17:24:54 23-06-2024) Пора бы уже перестать заигрывать с другими странами, и начат... потому что, экономическое развитие в изоляции не возможно - это база!
23:14:25 23-06-2024
Гость (19:09:02 23-06-2024) потому что, экономическое развитие в изоляции не возможно - ... Соседнее государство сегодня отнюдь не в изоляции.Потому что за её спиной база.
09:50:37 24-06-2024
Гость (23:14:25 23-06-2024) Соседнее государство сегодня отнюдь не в изоляции.Потому что... Меня интересует только МОЯ страна, особенно ее многочисленные проблемы, потому что я живу здесь, соседние государства свои проблемы сами пусть решают. Я не из тех, кто сам живет в д*ьме и все что имеет, это радость, что у соседа корова сдохла. Но! Меня очень волнуют УСПЕХИ чужих стран и эти успехи, очень хочется видеть так же у себя, как в свое время этого хотел Петр 1.
21:32:26 23-06-2024
Гость (17:24:54 23-06-2024) Пора бы уже перестать заигрывать с другими странами, и начат... А что есть? Кроме умения строить вооружение. Образование развалено. Машиностроения нет. Фундаментальной и прикладной науки нет. Производства самого необходимого нет. Все из Китая. Что есть? Кроме энергоресурсов и других полезных ископаемых?
09:55:18 24-06-2024
Гость (21:32:26 23-06-2024) А что есть? Кроме умения строить вооружение. Образование ра... Кроме умения строить вооружение - этого тоже уже давно нет, комплектующие импортные (чипы, микросхемы и т.д.) и у нас их делать не умеют, но товарищ верхний комментатор, наверняка знает, как стране выкрутиться и предложит правительству и ученым свой гениальный план развития в изоляции и одиночестве.