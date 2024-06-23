Посол США в Японии назвал визит Путина в Азию реализацией "худших опасений"

По мнению дипломата, Россия якобы собирается "главным организатором государств-изгоев"

23 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Посол США в Японии Рам Эмануэль назвал визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализацией "худших опасений". Как сообщает The New York Times, дипломат считает, что Россия сигнализирует о том, что собирается стать "главным организатором государств-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении".

Напомним, что с 18 по 19 июня Путин находился с визитом в КНДР. 20 июня он посетил Вьетнам, где встретился с президентом страны То Ламом.

По итогам поездок РФ подписала с КНДР договор о стратегическом партнерстве, которые предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон. После переговоров в Ханое было принято совместное заявление.