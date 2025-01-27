Постановление об индексации пенсий в России на 9,5% подписал Михаил Мишустин

Более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля 2025 года

27 января 2025, 14:45, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Правительство РФ приняло постановление об индексации более 40 соцвыплат на 9,5% с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

О подписании документа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий", – объявил глава кабмина.

Доиндексацию социальных пенсий по поручению Мишустина будет контролировать вице-премьер Татьяна Голикова, а военных пенсий – первый зампред правительства Денис Мантуров.