Постановление об индексации пенсий в России на 9,5% подписал Михаил Мишустин
Более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля 2025 года
27 января 2025, 14:45, ИА Амител
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Правительство РФ приняло постановление об индексации более 40 соцвыплат на 9,5% с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.
О подписании документа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий", – объявил глава кабмина.
Доиндексацию социальных пенсий по поручению Мишустина будет контролировать вице-премьер Татьяна Голикова, а военных пенсий – первый зампред правительства Денис Мантуров.
14:59:53 27-01-2025
Вроде с 1 января обещали…
15:01:31 27-01-2025
ну вот, еще +4,5 тысячи)
20:52:48 27-01-2025
Гость (15:01:31 27-01-2025) ну вот, еще +4,5 тысячи)... Хорошая же у вас пенсия, однако.
225 тыс? Ну, если 2% у вас выливается в 4,5 тыс?
15:07:14 27-01-2025
Кому с 1 января проиндексировали- вы не ждите. Ишь губёнку раскатили! Это другие
"свыше 40 различных социальных выплат и пособий",
15:07:53 27-01-2025
Я правильно понимаю? Если пенсия была 16тр станет 17,5 тр. А если пенсия была 400тр то станет 438тр
15:15:09 27-01-2025
Не "на", а "до"....
16:21:14 27-01-2025
а почему индексация 9.5% меньше уровня инфляции 9.52%?
16:24:41 27-01-2025
=свыше 40 различных социальных выплат и пособий= огласите весь список, пажлста
19:30:52 27-01-2025
Заупрекали уже за эти гроши.