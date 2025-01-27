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Постановление об индексации пенсий в России на 9,5% подписал Михаил Мишустин

Более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля 2025 года

27 января 2025, 14:45, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Правительство РФ приняло постановление об индексации более 40 соцвыплат на 9,5% с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

О подписании документа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий", – объявил глава кабмина.

Доиндексацию социальных пенсий по поручению Мишустина будет контролировать вице-премьер Татьяна Голикова, а военных пенсий – первый зампред правительства Денис Мантуров.

 
Россия пенсии Михаил Мишустин

Комментарии 9

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Гость

14:59:53 27-01-2025

Вроде с 1 января обещали…

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Гость

15:01:31 27-01-2025

ну вот, еще +4,5 тысячи)

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Гость

20:52:48 27-01-2025

Гость (15:01:31 27-01-2025) ну вот, еще +4,5 тысячи)... Хорошая же у вас пенсия, однако.
225 тыс? Ну, если 2% у вас выливается в 4,5 тыс?

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Гость

15:07:14 27-01-2025

Кому с 1 января проиндексировали- вы не ждите. Ишь губёнку раскатили! Это другие
"свыше 40 различных социальных выплат и пособий",

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гость

15:07:53 27-01-2025

Я правильно понимаю? Если пенсия была 16тр станет 17,5 тр. А если пенсия была 400тр то станет 438тр

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Гость

15:15:09 27-01-2025

Не "на", а "до"....

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Гость

16:21:14 27-01-2025

а почему индексация 9.5% меньше уровня инфляции 9.52%?

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Гость

16:24:41 27-01-2025

=свыше 40 различных социальных выплат и пособий= огласите весь список, пажлста

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Гость

19:30:52 27-01-2025

Заупрекали уже за эти гроши.

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