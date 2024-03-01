Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 отложили на год
Понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить надежность двигателя
01 марта 2024, 12:40, ИА Амител
Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год, пишут "Известия" со ссылкой на "Ростех" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
"С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год", – поясняет издание.
В ОАК уточнили, что в декабре 2023 года в ходе испытаний была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ по двигателю ПД-8. В итоге понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить надежность двигателя во всех режимах.
В госкорпорации отметили, что в самолете фактически с нуля созданы отечественные аналоги, ключевые узлы и компоненты, включая силовую установку, бортовую электронику, программное обеспечение и так далее.
14:35:28 01-03-2024
Быстрее ступа с бабою Ягой летать начнет чем многострадальные сухие.
14:59:10 01-03-2024
свои перспективные разработки похоронили, зато кое-кто подогрелся на вот этом чуде-юде.
15:51:49 01-03-2024
Ту 214 добрая машина и вместительная.
03:21:53 02-03-2024
С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2023-2030 годы предусматриваются поставки 1081 самолета для нужд гражданской авиации, из них 142 единицы SSJ-NEW, 270 единиц МС-21-310, 70 единиц Ил-114-300, 115 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 140 единиц ТВРС-44 "Ладога", 178 единиц Л-410 и 154 единицы "Байкал" (ЛМС-901).При этом с 2024 года планируется выйти на поставку 20 единиц в год самолетов SSJ-NEW, а программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 6 машин в 2024 году. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолетов (ТВРС-44 "Ладога", Л-410, "Байкал" (ЛМС-901).
Большая серьезная и необходимая программа. И что мы видим - срыв этой программы. На фоне выступления Президента - позор!!!
Аналогичная программа принималась в 2012 году - ежегодно мы должны были строить по 142 самолета, за 10 лет больше 1000 штук. По факту - на порядок меньше. Пока мы не узнаем "героев", по чьей вине эта программа провалилась, принимать следующую не было смысла.
Для сравнения в СССР в 1990 году летало 4500 самолетов, а в США - только 3297 шт.
10:39:07 02-03-2024
Пока от врагов внутри не освободимся, так и будет далее по многим отраслям.ТУ-154 начали разрабатывать в 1963 году, а в 1968 год -первый полет на испытаниях.МС -21 начали разрабатывать в 2008 г., если мне память не изменяет. Тогда плановое хозяйство, ныне- "невидимая рука рынка". Результат налицо.