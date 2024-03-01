Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 отложили на год

Понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить надежность двигателя

01 марта 2024, 12:40, ИА Амител

Самолет SJ-100 / Фото: uacrussia.ru

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год, пишут "Известия" со ссылкой на "Ростех" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

"С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год", – поясняет издание.

В ОАК уточнили, что в декабре 2023 года в ходе испытаний была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ по двигателю ПД-8. В итоге понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить надежность двигателя во всех режимах.

В госкорпорации отметили, что в самолете фактически с нуля созданы отечественные аналоги, ключевые узлы и компоненты, включая силовую установку, бортовую электронику, программное обеспечение и так далее.