Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО
В таком случае поставки станут более надежными и масштабными, утверждает генсек альянса
13 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Причиной решения стало то, что США полгода согласовывали доппомощь Киеву, а некоторые страны НАТО и вовсе не предоставили оружие Украине.
"Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными", – цитирует его ТАСС.
Из преимуществ такого решения Столтенберг также выделил предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов.
Координировать поставки будут командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи.
08:51:08 13-06-2024
Значит не боятся поставок гиперзвука в недружественные страны Лишь бы не ЯО
11:37:31 13-06-2024
Гость (08:51:08 13-06-2024) Значит не боятся поставок гиперзвука в недружественные стран... А им что переживать то за эти страны ?