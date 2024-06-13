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Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО

В таком случае поставки станут более надежными и масштабными, утверждает генсек альянса

13 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Эмблема НАТО / Фото: unsplash.com
Эмблема НАТО / Фото: unsplash.com

Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Причиной решения стало то, что США полгода согласовывали доппомощь Киеву, а некоторые страны НАТО и вовсе не предоставили оружие Украине.

"Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными", – цитирует его ТАСС.

Из преимуществ такого решения Столтенберг также выделил предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов.

Координировать поставки будут командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи.

СВО нато

Комментарии 2

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Гость

08:51:08 13-06-2024

Значит не боятся поставок гиперзвука в недружественные страны Лишь бы не ЯО

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Гость

11:37:31 13-06-2024

Гость (08:51:08 13-06-2024) Значит не боятся поставок гиперзвука в недружественные стран... А им что переживать то за эти страны ?

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