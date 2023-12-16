Постепенное похолодание. О погоде в Алтайском крае на выходные

В ночь на воскресенье местами температура воздуха снизится до -31 градуса

16 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -13 до -18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Суббота пройдет преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшой снег. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле 16 декабря – от -14 до -16 градусов. В конце дня пройдет снег. Ветер северный, 2-7 м/с.

К воскресенью в Алтайском крае начнет холодать. В ночь на 17 декабря ожидается от -21 до -26 градусов, местами – до -31 градуса. Местами по востоку небольшой снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле ночью от -24 до -26 градусов, небольшой снег, ветер без изменений.

Днем 17 декабря в Алтайском крае будет от -20 до -25 градусов. Местами по западу теплее – от -14 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле последний день выходных отметится температурой от -20 до -22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.