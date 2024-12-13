Постояльцев скандального алтайского соццентра "Рубикон" переведут в госучреждения
Министерство социальной защиты Алтайского края контролирует вопрос размещения 13 человек
13 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Министерство социальной защиты Алтайского края переводит в государственные соцучреждения 13 из 24 постояльцев социального центра "Рубикон", где из-за инфекции погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра социальной защиты региона Наталью Оськину.
Сейчас в медорганизациях Алтайского края лечение продолжают 24 пациента. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
"Четверо из них вообще не жители Алтайского края, имеют регистрацию в Республике Алтай. Семь человек не являются ни пенсионерами, ни инвалидами. И 13 человек, которые сейчас находятся под нашим контролем в части оформления в наши специальные учреждения. То есть этих людей, безусловно, мы не передадим ни в какой частный пансионат", – рассказала Наталья Оськина.
Также министр добавила, что специалисты Минсоцзащиты пытались поговорить с родственниками пострадавших, чтобы вернуть их в семью, однако понимания не встретили.
"Есть, безусловно, проблемы тяжелой алкоголизации, тяжелых заболеваний, поэтому мы сегодня изыскиваем возможность разместить [людей] в наших государственных учреждениях, где соблюдаются все санитарные нормы, нормы питания, проживания и прочее. Поэтому вопрос продолжает быть на контроле в отношении этих граждан. И, безусловно, всем этим людям будет оказана исчерпывающаяся социальная помощь, социальное обслуживание, потому что они так настрадались, натерпелись", – подчеркнула министр.
10:03:07 13-12-2024
только госучреждения могут обеспечить достойный уровень жизни
11:15:53 13-12-2024
А с неоказанной медпомощью что в итоге?
12:13:24 13-12-2024
Нужен такой алкаш "страдалец" в обычном соцучреждении(