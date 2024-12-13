Постояльцев скандального алтайского соццентра "Рубикон" переведут в госучреждения

Министерство социальной защиты Алтайского края контролирует вопрос размещения 13 человек

13 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Министерство социальной защиты Алтайского края переводит в государственные соцучреждения 13 из 24 постояльцев социального центра "Рубикон", где из-за инфекции погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра социальной защиты региона Наталью Оськину.

Сейчас в медорганизациях Алтайского края лечение продолжают 24 пациента. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

"Четверо из них вообще не жители Алтайского края, имеют регистрацию в Республике Алтай. Семь человек не являются ни пенсионерами, ни инвалидами. И 13 человек, которые сейчас находятся под нашим контролем в части оформления в наши специальные учреждения. То есть этих людей, безусловно, мы не передадим ни в какой частный пансионат", – рассказала Наталья Оськина.

Также министр добавила, что специалисты Минсоцзащиты пытались поговорить с родственниками пострадавших, чтобы вернуть их в семью, однако понимания не встретили.