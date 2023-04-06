Пострадала женщина. В ГИБДД рассказали о ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь

06 апреля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыли подробности ДТП, которое произошло вечером 6 апреля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.

Установлено, что водитель – женщина 1956 года рождения за рулём Nissan при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП женщине оказана медицинская помощь.