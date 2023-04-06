Пострадала женщина. В ГИБДД рассказали о ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь
06 апреля 2023, 21:29, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыли подробности ДТП, которое произошло вечером 6 апреля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.
Установлено, что водитель – женщина 1956 года рождения за рулём Nissan при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП женщине оказана медицинская помощь.
07:08:06 07-04-2023
1956 года рождения -- бабушка, але
07:32:21 07-04-2023
Гость (07:08:06 07-04-2023) 1956 года рождения -- бабушка, але... алё! Бабушки тоже женщины, хотя и не факт, что пострадавшая является бабушкой.
08:40:23 07-04-2023
Гость (07:08:06 07-04-2023) 1956 года рождения -- бабушка, але... Вы не обнаглели, гости????? В ДТП попадают разные возрастные категории и молодежь гораздо чаще, а мужчины в этой массе преобладают. Все вы будете бабушками и дедушками и вам обязательно аукнутся ваши ехидства.
07:38:11 07-04-2023
Может по ее правам порешал ее имеющий связи в ГИБДД дедушка