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Пострадала женщина. В ГИБДД рассказали о ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь

06 апреля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыли подробности ДТП, которое произошло вечером 6 апреля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.

Установлено, что водитель – женщина 1956 года рождения за рулём Nissan при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП женщине оказана медицинская помощь.

Барнаул ДТП Транспорт

Комментарии 4

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Гость

07:08:06 07-04-2023

1956 года рождения -- бабушка, але

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Гость

07:32:21 07-04-2023

Гость (07:08:06 07-04-2023) 1956 года рождения -- бабушка, але... алё! Бабушки тоже женщины, хотя и не факт, что пострадавшая является бабушкой.

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Гость

08:40:23 07-04-2023

Гость (07:08:06 07-04-2023) 1956 года рождения -- бабушка, але... Вы не обнаглели, гости????? В ДТП попадают разные возрастные категории и молодежь гораздо чаще, а мужчины в этой массе преобладают. Все вы будете бабушками и дедушками и вам обязательно аукнутся ваши ехидства.

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Гость

07:38:11 07-04-2023

Может по ее правам порешал ее имеющий связи в ГИБДД дедушка

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