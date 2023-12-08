НОВОСТИПроисшествия

Пострадавшей — 18 лет. Подробности наезда трамвая на девушку в Барнауле

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

08 декабря 2023, 20:43, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности наезда трамвая на пешехода на улице Антона Петрова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", пострадавшей – 18 лет.

По предварительной информации, водитель, 44-летняя женщина, управляя трамваем маршрута № 5, не убедилась в безопасности движения и наехала на девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные травмы. Ей оказали необходимую помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Барнаул ДТП Происшествия трамваи

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

21:12:08 08-12-2023

Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:48 08-12-2023

Гость (21:12:08 08-12-2023) Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"... В отличии от водителей авто, водитель трамвая находится на достаточно большом расстоянии от начала "зебры" т.е. имеет намного больше запаса по времени на принятие решений, однако на данное время всеобщая волна пофигизма расспространилась и на водителей трамваев - яжнатанке.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:11 08-12-2023

Гость (21:12:08 08-12-2023) Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"... Еще один дятел, у которого виновата жертва...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:37 08-12-2023

А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:51 08-12-2023

Гость (21:22:37 08-12-2023) А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?... А зачем они все дороги переходят? Сидели бы дома! Вообще ДТП бы не было...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:31 08-12-2023

Гость (21:22:37 08-12-2023) А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?... Да по тому, что она права. А там уже по барабану, хоть трамвай , хоть танк. Лучше умереть за свою правду, чем жить ущемленным!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:18 09-12-2023

Что мешало подождать, пока трамвай пройдёт? Или хотя бы посмотреть, едет трамвай или у него ещё открыты двери чтобы люди выходили?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:38 08-12-2023

А что будет, когда "белорусские низкопольные" начнут гонять.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:47 08-12-2023

И шагнула под трамвай( Не помню чтобы на трамвайных путях зебру раскладывали. Здоровья молодой женщине

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:28 09-12-2023

водители трамваев сидят в телефоне 9 из 10, они вообще не смотрят на дорогу

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров