Пострадавшей — 18 лет. Подробности наезда трамвая на девушку в Барнауле
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
08 декабря 2023, 20:43, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности наезда трамвая на пешехода на улице Антона Петрова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", пострадавшей – 18 лет.
По предварительной информации, водитель, 44-летняя женщина, управляя трамваем маршрута № 5, не убедилась в безопасности движения и наехала на девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные травмы. Ей оказали необходимую помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
21:12:08 08-12-2023
Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"
21:32:48 08-12-2023
Гость (21:12:08 08-12-2023) Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"... В отличии от водителей авто, водитель трамвая находится на достаточно большом расстоянии от начала "зебры" т.е. имеет намного больше запаса по времени на принятие решений, однако на данное время всеобщая волна пофигизма расспространилась и на водителей трамваев - яжнатанке.
21:43:11 08-12-2023
Гость (21:12:08 08-12-2023) Ещё одна жертва "я же на пешеходном переходе"... Еще один дятел, у которого виновата жертва...
21:22:37 08-12-2023
А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?
22:46:51 08-12-2023
Гость (21:22:37 08-12-2023) А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?... А зачем они все дороги переходят? Сидели бы дома! Вообще ДТП бы не было...
23:14:31 08-12-2023
Гость (21:22:37 08-12-2023) А зачем переходить перед идущим трамваем, даже по переходу?... Да по тому, что она права. А там уже по барабану, хоть трамвай , хоть танк. Лучше умереть за свою правду, чем жить ущемленным!
16:10:18 09-12-2023
Что мешало подождать, пока трамвай пройдёт? Или хотя бы посмотреть, едет трамвай или у него ещё открыты двери чтобы люди выходили?
21:39:38 08-12-2023
А что будет, когда "белорусские низкопольные" начнут гонять.
21:49:47 08-12-2023
И шагнула под трамвай( Не помню чтобы на трамвайных путях зебру раскладывали. Здоровья молодой женщине
17:09:28 09-12-2023
водители трамваев сидят в телефоне 9 из 10, они вообще не смотрят на дорогу