Пострадавшей — 18 лет. Подробности наезда трамвая на девушку в Барнауле

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

08 декабря 2023, 20:43, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности наезда трамвая на пешехода на улице Антона Петрова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", пострадавшей – 18 лет.

По предварительной информации, водитель, 44-летняя женщина, управляя трамваем маршрута № 5, не убедилась в безопасности движения и наехала на девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные травмы. Ей оказали необходимую помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.