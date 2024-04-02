Пострадавшие в "Крокусе" подали заявление в СК об оказании небезопасных услуг
Родственники погибших и потерпевшие требуют возбудить уголовное дело
02 апреля 2024, 18:28, ИА Амител
Заявление в отношении владельцев "Крокус Сити Холла" подали в Следственный комитет. Как сообщает РИА Новости, президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов рассказал, что родственники погибших и пострадавших требуют возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Документ на имя главы СКР Александра Бастрыкина подали от имени 11 потерпевших. Среди них — ван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", а также родные погибших при теракте.
В заявлении отмечается, что "Крокус" проектировали в 1998-1999 годы и открыли в 2009-м. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. Однако не исключено, что владельцы концертного зала в должной области занимались модернизацией противопожарной защитой объекта.
Так, "в течение нескольких секунд после начала пожара" в "Крокусе" загорелся занавес сцены. По мнению защиты, это может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава. Схожая претензия есть и к креслам зрительного зала.
Трунов также заявил, что вопросы есть к работе противопожарной водяной завесы, системе дымоудаления, а также закрытым эвакуационным выходам.
08:19:40 03-04-2024
Владелец сэкономил на противопожарных мерах (в зале все должно быть из материалов, не поддерживающих горение, а почему не сработала система пожаротушения, а она вообще была? почему эвакуационные выходы были закрыты (этот зал все люди должны были покинуть за 20 минут по пожарным нормам, с учетом стрельбы 40 минут, сколько бы людей живы остались). Людей больше задохнулось в дыму и сгорели, чем погибло от пуль. Клуб "Хромая лошадь" и ТЦ "Зимняя вишня" ничему не научили, что жадность собственников не знает границ, и им плевать на жизни людей. Заодно и притянуть тех, кто подписывал акты по пожарке. А наш несменяемый все верит в "святой" бизнес и не разрешает их проверять, а то много бы интересного бы нашли по всей стране.