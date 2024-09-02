Пострадавший от вымогателей ветеран СВО впал в кому в Приморье

Мужчину, который жаловался на бандитов и бездействие правоохранителей, перевели в военный госпиталь

02 сентября 2024, 17:59, ИА Амител

Больница / Фото: unsplash.com

Ветеран спецоперации, ставший жертвой вымогателей в Приморье, находится в коме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на родственника бойца.

Ранее мужчина записал видео, в котором пожаловался на банду, вымогающую деньги у военных, а также на бездействие правоохранителей. После публикации ролика он попытался покончить с собой. Следователи возбудили уголовное дело.

По словам брата ветерана, Виктора, выживший мужчина находился в городской больнице в Уссурийске, но его уже перевезли в военный госпиталь. Сам боец спецоперации ничего не говорил родным о проблемах с этнической бандой.

"Конкретики особо никакой нет: где, что, из-за чего, с кем. У меня нет такой информации, мне неизвестно об этом. Он никому ничего не рассказывал", – прокомментировал Виктор.

А также подтвердил, что его брат потерял руку из-за ранения в зоне спецоперации. Сейчас рядом с пострадавшим находятся его мать и близкие.