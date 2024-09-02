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Пострадавший от вымогателей ветеран СВО впал в кому в Приморье

Мужчину, который жаловался на бандитов и бездействие правоохранителей, перевели в военный госпиталь

02 сентября 2024, 17:59, ИА Амител

Больница / Фото: unsplash.com
Больница / Фото: unsplash.com

Ветеран спецоперации, ставший жертвой вымогателей в Приморье, находится в коме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на родственника бойца.

Ранее мужчина записал видео, в котором пожаловался на банду, вымогающую деньги у военных, а также на бездействие правоохранителей. После публикации ролика он попытался покончить с собой. Следователи возбудили уголовное дело.

По словам брата ветерана, Виктора, выживший мужчина находился в городской больнице в Уссурийске, но его уже перевезли в военный госпиталь. Сам боец спецоперации ничего не говорил родным о проблемах с этнической бандой.

"Конкретики особо никакой нет: где, что, из-за чего, с кем. У меня нет такой информации, мне неизвестно об этом. Он никому ничего не рассказывал", – прокомментировал Виктор.

А также подтвердил, что его брат потерял руку из-за ранения в зоне спецоперации. Сейчас рядом с пострадавшим находятся его мать и близкие.

Происшествия спецоперация

Комментарии 6

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гость

19:04:34 02-09-2024

позор нашей полиции за такие истории

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Гость

19:04:53 02-09-2024

Пишите в прокуратуру.

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Гость

19:33:49 02-09-2024

Бывает и такое.Испытал ужасы войны.Государство заплатило.А потом "Говорит Маяк".Иногда и самим родственникам откусить хоцца.

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Гость

23:21:57 02-09-2024

Ему просто психологическая помощь была нужна.

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Гость

06:44:39 03-09-2024

Все это фейк, расходимся

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Гость

17:39:07 03-09-2024

Если нация не названа - то остается лишь догадываться,кто это может быть

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