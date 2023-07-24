Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, ее состояние удовлетворительное

24 июля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

14-летнюю девочку, которая потеряла родителей и пострадала при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

"Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается", – заявил Кузнецов.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Пролеты получили повреждения, опоры моста уцелели.

В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила серьезные травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте.