Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы
По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, ее состояние удовлетворительное
24 июля 2023, 22:55, ИА Амител
14-летнюю девочку, которая потеряла родителей и пострадала при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.
"Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается", – заявил Кузнецов.
Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Пролеты получили повреждения, опоры моста уцелели.
В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила серьезные травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте.
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