Потепление до -1 градуса ожидается в Алтайском крае 2 февраля

В утренние часы местами изморозь и дымка

02 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае 2 февраля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в предгорьях будет теплее, до -1 градуса.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, дымка. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Возможна дымка. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.