Потепление до +5. О погоде в Алтайском крае 20 ноября

День пройдет без осадков

20 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет зимой / Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

До +5 градусов ожидается по югу Алтайского края днем 20 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по региону ожидается от 0 до -5 градусов. День пройдет без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.