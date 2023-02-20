Потепление, дождь и гололёд ожидаются в Алтайском крае на праздничных выходных

23 февраля местами в крае ожидается до +7 градусов

20 февраля 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление до +7 градусов ожидается в Алтайском крае на праздничных выходных. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни будет идти мокрый снег и дождь.

Так, днём 21 февраля температура составит от 0 до -5 градусов, местами – до +5 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления. В утренние часы возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на 22 февраля похолодает до -14 градусов, продолжит идти небольшой снег. Ветер поменяет направление на юго-восточное.

22 февраля ожидается от 0 до +5 градусов, местами будет холоднее – до -5 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег, днём по югу местами с дождём, возможны гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на 23 февраля снова "подморозит" – от -3 до -8 градусов, местами до -13 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер будет юго-западный.

23 февраля ожидается от -3 до +2 градусов, местами до +7 градусов. Возможен небольшой снег, мокрый снег, дождь, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.