Потепление и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 21 декабря

Порывы местами могут достигать 20 метров в секунду

21 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае становится теплее, но местами ожидаются метели. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Столбики термометров в регионе покажут от 0 до -5 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, местами метели.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Небольшой снег, возможна метель.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.