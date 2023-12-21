Потепление и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 21 декабря
Порывы местами могут достигать 20 метров в секунду
21 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае становится теплее, но местами ожидаются метели. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Столбики термометров в регионе покажут от 0 до -5 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, местами метели.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Небольшой снег, возможна метель.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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