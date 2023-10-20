Потепление после ночных заморозков. О погоде в Алтайском крае 20 октября

День пройдет преимущественно без осадков

20 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – потепление придет после ночных заморозков до -1 градуса.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

От +10 до +12 градусов в Барнауле. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.