Потепление продолжается. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди

18 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет, трава / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.