Потепление продолжается. О погоде в Алтайском крае 4 апреля
Преимущественно без осадков
04 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Березовый лес / Фото: unsplash.com
От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от +10 до +12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
Комментарии 0