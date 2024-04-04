Потепление продолжается. О погоде в Алтайском крае 4 апреля

Преимущественно без осадков

04 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Березовый лес / Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от +10 до +12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с.