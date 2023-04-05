Потепление продолжается. О погоде в Алтайском крае 5 апреля

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица

05 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днём 5 апреля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу местами будет теплее – до +16 градусов.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.