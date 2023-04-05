Потепление продолжается. О погоде в Алтайском крае 5 апреля
Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица
05 апреля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днём 5 апреля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу местами будет теплее – до +16 градусов.
Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле от +8 до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
Комментарии 0