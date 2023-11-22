Потепление со снегом и дождями надвигается на Алтайский край

В отдельных районах воздух прогреется до +6 градусов

22 ноября 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неустойчивую погоду со снегом и дождями, а также краткосрочное повышение температуры прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 23 по 26 ноября. Если в ночь на четверг по восточным районам столбики термометров покажут от -9 до -14°С, то в западных, на которые уже начнет оказывать свое влияние теплый фронт, будет от -3 до -8°С. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Днем 23 ноября под влиянием теплого фронта в отдельных районах пойдет снег и мокрый снег. По краю температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, а по югу воздух прогреется до +6. В четверг ветер ожидается умеренный, а в пятницу он усилится. По югу порывы могут достигать 20 метров в секунду", – сообщил синоптик.

В ночь на 24 и 25 ноября температуры будут слабоотрицательными, а днем ожидается от 0 до +5 градусов. В ночь на 26 ноября эксперт прогнозирует от -2 до -7 градусов, днем – от -3 до +3.