Потери ВСУ драматически растут. Главное из заявлений Путина по ситуации на границе

Президент считает операцию Киева в Курской области попыткой остановить продвижение российских войск

12 августа 2024, 21:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах России. Трансляцию заседания вел ТАСС. Рассказываем главное, о чем сказал глава государства.

О Курской области

Президент России начал с Курской области. Он назвал основной задачей Минобороны — выбить противника с территории региона. После этого совместно с пограничной службой ведомство должно будет обеспечить надежную оборону государственной границы.

ФСБ и Росгвардия в это время должны обеспечить эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданские ведомства должны обеспечивать силовые всем необходимым, а власти должны сосредоточить внимание на поддержке граждан, которым сейчас требуется защита.

Говоря о нападении Киева, Путин подчеркнул, что основная военная цель — остановить наступление российских войск, которые продолжают освобождать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинские власти хотят улучшить свою позицию в будущих переговорах.

Отказ от переговоров

Отдельно президент высказал сомнение, что Россия сможет вести переговоры с Киевом.

"О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?" — сказал Путин.

Глава государства добавил, что теперь очевидно, почему Киев отказывался от предложений Москвы раньше.

"Противник при помощи своих западных хозяев — он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет", — добавил он.

О ситуации в зоне СВО

Президент отметил, что сейчас российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. На это не смогли повлиять киевские провокации в Курской области — темпы не замедлились, а наоборот, ускорились в 1,5 раза. Кроме того, потери в наиболее боеспособных частях ВСУ растут "драматически".

"Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты", — заявил Путин.

Президент также ожидает, что ВСУ и дальше будут предпринимать попытки провокаций. В частности, она может случиться в Брянской области.