Потери ВСУ в Курской области достигли 2640 человек
За сутки уничтожены 19 единиц бронетехники
15 августа 2024, 19:48, ИА Амител
Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru
За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2640 военных и 37 танков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что российская авиация и артиллерия поразили мобильные группы противника, которые пытались прорваться в приграничных районах Курской области. Огневое поражение нанесено в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
Суточные потери ВСУ составили до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Среди них пять БМП Bradley, 14 бронированных машин, восемь авто, пять орудий артиллерии и прочее.
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08:43:28 16-08-2024
Надо бы живых хоть парочку взять. Тысячи убивают и ни одного пленного? Это еще и подозрительно