Потери ВСУ в Курской области достигли 2640 человек

За сутки уничтожены 19 единиц бронетехники

15 августа 2024, 19:48, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2640 военных и 37 танков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российская авиация и артиллерия поразили мобильные группы противника, которые пытались прорваться в приграничных районах Курской области. Огневое поражение нанесено в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

Суточные потери ВСУ составили до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Среди них пять БМП Bradley, 14 бронированных машин, восемь авто, пять орудий артиллерии и прочее.