Потери — до 800 тысяч рублей. Экономист назвал ошибки при планировании пенсии

Россиянам следует отказываться от неофициальной работы

26 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне совершают три ошибки при планировании пенсии. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, первая и ключевая ошибка – неофициальная работа. Это приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и вовсе может лишить человека пенсии при достижении необходимого возраста.

"Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей", – сказал Балынин, приведя расчеты исходя из минимальной страховой пенсии по старости в 2025 году.

Вторая ошибка – отсутствие личных накоплений на старость. По словам экономиста, с 18 лет человек должен следовать правилу 1–7–25. 1% любого дохода нужно откладывать в "стратегическую кубышку" для обеспечения себя в пожилом возрасте, 7% – на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели. 25% – это минимальный срок в годах, на который нужно планировать пенсионные накопления.

Третья ошибка – неверная оценка продолжительности жизни. Многие думают, что не доживут до пенсии или проживут недолго. При этом в действительности продолжительность жизни растет. Например, на 1 января 2024 года в РФ проживает около 600 тысяч граждан в возрасте свыше 90 лет, а также 13 тысяч старше 100 лет. По этой причине Балынин призывает закладывать в расчеты 25-30 лет расходования самостоятельно накопленных средств.