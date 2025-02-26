Потери — до 800 тысяч рублей. Экономист назвал ошибки при планировании пенсии
Россиянам следует отказываться от неофициальной работы
26 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Россияне совершают три ошибки при планировании пенсии. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, первая и ключевая ошибка – неофициальная работа. Это приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и вовсе может лишить человека пенсии при достижении необходимого возраста.
"Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей", – сказал Балынин, приведя расчеты исходя из минимальной страховой пенсии по старости в 2025 году.
Вторая ошибка – отсутствие личных накоплений на старость. По словам экономиста, с 18 лет человек должен следовать правилу 1–7–25. 1% любого дохода нужно откладывать в "стратегическую кубышку" для обеспечения себя в пожилом возрасте, 7% – на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели. 25% – это минимальный срок в годах, на который нужно планировать пенсионные накопления.
Третья ошибка – неверная оценка продолжительности жизни. Многие думают, что не доживут до пенсии или проживут недолго. При этом в действительности продолжительность жизни растет. Например, на 1 января 2024 года в РФ проживает около 600 тысяч граждан в возрасте свыше 90 лет, а также 13 тысяч старше 100 лет. По этой причине Балынин призывает закладывать в расчеты 25-30 лет расходования самостоятельно накопленных средств.
13:57:18 26-02-2025
Забавный экономист однако,вот только он забыл уточнить в каких средствах откладывать в кубышку чтоб через 47 лет не получить пшик вместо накоплений на старость
09:59:13 27-02-2025
гость (13:57:18 26-02-2025) Забавный экономист однако,вот только он забыл уточнить в как... "с 18 лет человек должен следовать правилу 1–7–25. 1% любого дохода нужно откладывать в "стратегическую кубышку" для обеспечения себя в пожилом возрасте, 7% – на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели. 25% – это минимальный срок в годах, на который нужно планировать пенсионные накопления."
14:05:18 26-02-2025
Последние 20 лет схемы пенсионных накоплений менялись столько раз, что люди уже даже не могут назвать точное количество
14:07:52 26-02-2025
Продолжительность жизни растёт у единиц,а вымирают тысячами,а то и больше.В каком регионе население растёт? и, вообще ,по стране оно растёт или убывает?По нынешнему уровню жизни ,думаю,скорее второе.
14:10:47 26-02-2025
ну пусть этот экономист откроет свое дело и устроит все официально, чоуш,
если умный такой. многие с удовольствием сменят работу.
14:19:47 26-02-2025
Получается, что только 0,4% доживут до 90.
14:51:26 26-02-2025
13278 минимальная пенсия, как прожить людям на неё 😂? Ещё за всё винят людей.
15:49:52 26-02-2025
Вторая ошибка – отсутствие личных накоплений на старость.
**************************
У меня мама зарабатывала 800 рублей в 80-е. Делала накопления, которые забрал СБЕРБАНК и Элинбанк в 90-е. Ничего не вернули. Хотя бы разрешили золото или платину покупать. А там НДС есть. За недвижимость платить надо всяким председателям, бухгалтерам и другим.
21:44:14 26-02-2025
Гость (15:49:52 26-02-2025) Вторая ошибка – отсутствие личных накоплений на старость.
16:26:10 26-02-2025
ошибка 1 - родился, ошибка 2 - жил бедно, ошибка 3 - жил долго
17:49:15 26-02-2025
на 1 января 2024 года в РФ проживает около 600 тысяч граждан в возрасте свыше 90 лет, а также 13 тысяч старше 100 лет.
Всего около 42 млн пенсионеров в РФ. т.е. 1,5% доживает до 90 лет, остальные 98,5% не доживают
В Алтайском крае сократилась средняя продолжительность жизни.
Сейчас она составляет 68,6 лет
Татьяна Гейнрих. alt.kp.ru
17:53:30 26-02-2025
Исходя из последних доступных данных Росстата, показатель ожидаемой продолжительности жизни в Алтайском крае на 2023 составлял:
Женщины: 77.08 лет
Мужчины: 64.5 лет
Оба пола: 70.77 лет
22:59:09 26-02-2025
Гость (17:53:30 26-02-2025) Исходя из последних доступных данных Росстата, показатель ож... Где же логика: если дамы живут аж на 13 лет дольше, то почему раньше получают право на пенсию?
21:04:30 26-02-2025
Каждый гражданин, не успевший выйти на заслуженный отдых до вероломного повышения пенсионного возраста, безо всякой личной вины лишился не менее миллиона рублей - так что потерю по собственной "ошибке" ещё нескольких сотен тысяч уж как-нибудь переживёт...
21:38:57 26-02-2025
Не нужно платить никаких пенсионных отчислений государству. Я это понял еще в 2002 году когда мне 29 лет было еще. Играть с государством в лотерею бессмысленно. Государство обыграет. Я сомневаюсь, что я доживу до 70 лет ( с этого времени мне будет положена социальная пенсия). Если бы так каждый поступал было бы все по другому. Жили бы сейчас, а не месяцы или максимум пару лет на пенсию.
09:02:22 27-02-2025
Гость (21:38:57 26-02-2025) Не нужно платить никаких пенсионных отчислений государству. ... Нужно настоять обществу и потребовать у правительства, чтобы изменили эту грабительскую пенсионную систему.Каждый гражданин должен иметь свой лицевой счёт в специальном пенсионном банке,куда бы делались отчисления с его заработков и доходов.Куда бы он и сам мог по желанию пополнять счёт,а когда он посчитает нужным ,то сам ,по своему желанию ,прекратит трудовую деятельность и будет самостоятельно пользоваться накопленными средствами,по своему усмотрению.То есть по сути это получается долгосрочный банковский депозит.Само собой разумеется ,что все эти деньги должны работать и приносить дивиденды в течение существования счёта.Если человек не дожил до пользования своими деньгами,то они наследуются родственниками гражданина.То есть получается ,что при этой системе ,мы сами определяем срок выхода на пенсию и сами пользуемся деньгами со своего счёта.