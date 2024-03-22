Потерянная жительницей Алтая банковская карта недолго валялась на улице без дела
Теперь мужчине, подобравшему карту, грозит до шести лет лишения свободы
22 марта 2024, 12:01, ИА Амител
Банковские карты / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае задержали мужчину, похитившего деньги односельчанки, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась жительница села Верх-Катунского Бийского района, которая обнаружила пропажу банковской карты.
"Неизвестный подобрал чужую вещь и за три часа успел потратить порядка 15 000 рублей", – рассказали в ведомстве.
Неизвестным оказался 24-летний односельчанин потерпевшей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".
Ранее сибиряк по пути из Барнаула украл у попутчика банковскую карту и купил пива на 666 и 999 рублей.
12:12:23 22-03-2024
Я на улице потеряла кошелек с деньгами и банковской картой, девушка отправила мне на счёт 1 рубль с сообщением позвонить ей и написала свой номер телефона, она вернула мне кошелек, спасибо ей огромное, хороших людей больше.
12:36:00 22-03-2024
Гость (12:12:23 22-03-2024) Я на улице потеряла кошелек с деньгами и банковской картой, ... Это хорошо, что вы такая попались. И лишних денег в кошельке не выдумали, и других историй не насочиняли. А бывает, что помощь таким боком может выйти, что все на свете проклянешь. Думаю, в таких случаях, если уж очень сильно хочется помочь, лучше вызвать полицию и постоять возле кошелька, чтобы никто не утащил. Максимально обезопаситься, а полиция разберется.
12:44:10 22-03-2024
Гость (12:36:00 22-03-2024) Это хорошо, что вы такая попались. И лишних денег в кошельке... Ага, там все кристально честные.
12:56:28 22-03-2024
Гость (12:36:00 22-03-2024) Это хорошо, что вы такая попались. И лишних денег в кошельке... Вот вы напридумывали, вам кругом одни аферисты мерещатся, мне бы даже в голову такое не пришло, хороших людей больше, я не стала бы тратить время на полицию в такой ситуации, поступила бы как она, человек которому вернули будет только благодарен, не усложняйте себе так жизнь.
14:16:58 22-03-2024
Гость (12:56:28 22-03-2024) Вот вы напридумывали, вам кругом одни аферисты мерещатся, мн... Да-да-да... Вон персонаж из новости, который на тюрьму отъехал - как раз из большинства хороших
18:45:57 22-03-2024
Гость (12:56:28 22-03-2024) Вот вы напридумывали, вам кругом одни аферисты мерещатся, мн... Чтоб я ещё раз подобрала что ни будь - Боже упаси! Нашла смортфон и мне на него позвонили. Я сказала, что сейчас же верну и пошла на встречу девушке. Подхожу, а там уже полиция и меня же под белы рученьки и в машину. Два часа допрашивали, протокол составили, объяснительную написала. А девушка выхватила у меня из рук смортфон, в машину прыгнула и с ветерком, даже "спасибо" не сказала. А я три часа парилась в машине, хорошо хоть в обезъянник не увезли. Так, что не делайте добрых дел, отпните подальше что нашли
14:47:33 22-03-2024
Гость 12:12:23 22-03-2024
А если бы хозяйка кошелька сказала, что денег в кошельке было больше. Так тысяч на 50. И заявление о краже на Вас в полицию подала. Или уже подала в полицию заявление о краже и указала сумму больше значительно. А у нас полицейские и суды потерпевшим верят. Проверено 25 лет юридический стаж из них 19 лет адвокатом отработал. И были такие случаи. И из своего кармана был платили недостачу
15:16:45 22-03-2024
Гость (14:47:33 22-03-2024) Гость 12:12:23 22-03-2024А если бы хозяйка кошелька сказ... Ух ты как бывает... Надо быть осторожным.
19:03:49 22-03-2024
Гость (14:47:33 22-03-2024) Гость 12:12:23 22-03-2024А если бы хозяйка кошелька сказ... Согласен, но есть одно "но"- для людей это значительные суммы, а для вас, юристов и т.п., нет.