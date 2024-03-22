Потерянная жительницей Алтая банковская карта недолго валялась на улице без дела

Теперь мужчине, подобравшему карту, грозит до шести лет лишения свободы

22 марта 2024, 12:01, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали мужчину, похитившего деньги односельчанки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница села Верх-Катунского Бийского района, которая обнаружила пропажу банковской карты.

"Неизвестный подобрал чужую вещь и за три часа успел потратить порядка 15 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

Неизвестным оказался 24-летний односельчанин потерпевшей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".

Ранее сибиряк по пути из Барнаула украл у попутчика банковскую карту и купил пива на 666 и 999 рублей.