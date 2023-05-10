Потребительская активность россиян в апреле выросла на 9%

Исследование провёл оператор фискальных данных, который входит в группу ВТБ

10 мая 2023, 16:00, ИА Амител

Покупки / Фото: Freepik

Свыше 400 млрд рублей потратили россияне в апреле на повседневные покупки, об этом свидетельствует статистика торговых точек, обслуживаемых "Первым ОФД" (входит в Группу ВТБ). Судя по данным аналитического сервиса Продажи.рф, это на 9% превышает результат за аналогичный период прошлого года. По сравнению с мартом текущего года спрос существенно не изменился, что говорит о стабилизации потребительской активности.

Вот основные траты:

ПродуктыТрадиционно самая значительная статья семейного бюджета – занимает четверть от всех расходов. Рост потребления к апрелю прошлого года составил 4% (более 100 млрд рублей). ТопливоНа него в апреле 2023-го потратили более 62 млрд рублей (на четверть больше, чем в апреле 2022-го и на 4%, чем месяц назад). На покупку автотоваров россияне направили 24,5 млрд рублей (+17% и +10% соответственно). УслугиЗдесь рост на четверть к прошлом году (почти 58 млрд рублей). Но по сравнению с мартом спрос снизился. Одежда и обувьРоссияне потратили в апреле более 38 млрд (+22% к прошлому апрелю по объёму и +11% по количеству). Рост к марту – в пределах 4%. Товары для дома, ремонта и мебельВ апреле показатель был на уровне 25 млрд рублей. Например, на товары для дома потратили на 25% больше, чем годом ранее, однако количество покупок выросло незначительно. Спрос на мебель в единицах товара вырос на 14% и 7% соответственно. А по объёму трат на 18% и 8%. Закупки стройматериалов и инструментов с началом сезона сохраняют показатель апреля прошлого года и на 5% выросли к марту нынешнего. Товары для спорта и активного отдыхаОбъём трат и число покупок выросло на 16% (5 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с мартом рост трат составил 15%.

"Восстановление и стабилизация потребительского спроса во многом связаны с достаточно позитивными прогнозами Центробанка по инфляции. Ожидаемый годовой показатель в 5,3% позволяет населению увереннее планировать ежемесячные расходы и отказываться от исключительно "сберегающей" тактики, как это было в апреле прошлого года. Готовясь к лету, россияне начинают более активно закупать товары для туризма, спорта и отдыха, а также для ремонта и обустройства дома или дачи", – пояснила руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД Александра Красовская.

Кроме того, конец апреля традиционно стал стартовой точкой роста трат в магазинах продуктов и супермаркетах, где покупатели совершали покупки в преддверии майских праздников, добавила она.