Потребительский терроризм. Как продавцы борются с бесконечными возвратами товаров?
Находчивые продавцы начинают использовать на одежде крупные бирки, которые невозможно скрыть при носке
11 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Возврат товаров – одна из главных проблем для продавцов на маркетплейсах. Все чаще фиксируются случаи злоупотребления этим правом: покупатели берут вещи "на один раз", например, для особого случая, а затем возвращают их, требуя деньги обратно.
Как радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала предприниматель Евгения Кобелькова, такие возвраты превращаются в замкнутый круг: товар, который уже использовался, попадает к новому покупателю, тот обнаруживает следы носки и также отказывается от покупки. В итоге продавцы несут убытки из-за высоких расходов на логистику.
"Когда покупатель возвращает праздничный наряд, платье, костюм, чаще всего на нем есть запах пота, также остатки помады, тонального крема, и данный товар упаковывается обратно и при следующем заказе попадает другому покупателю. Покупатель, получая данный товар, видит, что оно ношенное, и также отказывается. И вот это идет по кругу, и этот товар ходит, и мы платим за логистику", – пояснила Кобелькова.
Чтобы бороться с подобными случаями, селлеры начали использовать специальные крупные бирки и ярлыки, которые невозможно скрыть при носке. Если такой ярлык срезать, вернуть товар уже нельзя, так как он теряет товарный вид.
Юрист Денис Наземцев поясняет, что закон о защите прав потребителей предусматривает два случая возврата товара:
- если товар надлежащего качества, но не подошел по размеру, цвету или фасону. В таком случае его можно вернуть в течение 14 дней, но только при сохранении товарного вида, пломб и фабричных ярлыков;
- если товар оказался бракованным – тогда его можно вернуть даже без бирок.
Другой юрист, Анна Стебунова, отмечает, что если у вещи обнаружен производственный дефект (например, разошлись швы или оторвалась подошва), продавец обязан принять товар и вернуть деньги. В таком случае отсутствие этикетки не является основанием для отказа.
Метод с крупными бирками будет работать до тех пор, пока они действительно не войдут в моду. Денис Наземцев напомнил случай, когда дизайнер Вирджил Абло в 2014 году сделал этикетку частью дизайна обуви Off-White, чтобы предотвратить ее перепродажу как новой. Однако в итоге ношение бирки стало модным трендом.
"Специальное указание на то, что бирка – неотъемлемая часть дизайна, также не влияет на ситуацию. Потребитель, по сути, вправе ссылаться на то, что ее отсутствие является следствием использования товара. Как, например, пятна или потертости", – сказал юрист.
По его словам, пока единственным способом защиты "против потребительского терроризма" остается введение платы за возврат. Это частично компенсирует расходы продавцов и заставляет покупателей более ответственно относиться к покупкам.
09:24:35 11-02-2025
а сотрудники пвз куда смотрят, принимая грязные вещи?
09:59:23 11-02-2025
Получается если вы получите вещи с запахом пота и следами помады, вы будете обязаны заплатить за возврат. И вот это не терроризм
10:08:54 11-02-2025
мне кажется надо просто обязать сотрудников пунктов внимательно проверять вещи при возврате
11:14:55 11-02-2025
Было время ушлые в отпуска летали с новыми айфонами, которые после отпуска, наделав фото, несли обратно в магазин. Сегодня ёлки дорогие в пвз берут.
13:26:24 13-02-2025
Гость (11:14:55 11-02-2025) Было время ушлые в отпуска летали с новыми айфонами, которые... Ушлые всегда были, обычно таких стараюсь наказать, чтобы жизнь медом не казалась
11:53:45 11-02-2025
Оплата доставки всяко нужна, но главное, что нужно сделать - разрешить продавцу отказать в покупке неблагонадежному покупателю. Для этого нужно составить реестр таковых. Это легко. Только маркетплейсы на это пока не идут. Должен быть реестр тех, кому покупки на маркетлейсах ЗАПРЕЩЕНЫ. Сам видел неоднократно. Наберут десяток обновок. В кабинке примерят, нафотаются и отправляют обратно. Так и хочется морду набить, но в основном это девчонки сопливые...
12:35:20 12-02-2025
Дюша (11:53:45 11-02-2025) Оплата доставки всяко нужна, но главное, что нужно сделать -... Тут про носку, а не про примерку, примерять имеет право каждый и хорошо, когда примеряют и отказываются на месте, а не носят несколько дней и потом только сдают. Вы вообще статью не поняли
13:27:17 13-02-2025
Дюша (11:53:45 11-02-2025) Оплата доставки всяко нужна, но главное, что нужно сделать -... Надо брать таких, удом своим
12:13:25 11-02-2025
Просто ввести предоплату. Тогда не будут набирать на сотни тысяч за раз и возвращать все обратно.
15:20:49 11-02-2025
".......и данный товар упаковывается обратно и при следующем заказе попадает другому покупателю. " - у меня одного возникает вопрос, почему покупатель видит и чувствует эти следы и запахи, а те кто "упаковывает" куда смотрят?
Опять же, на ПВЗ когда принимают, куда смотрят?
Да, допускаю, что есть такого рода мошенники, но сейчас речь идет о том, что из за нескольких чертей, ВСЕ люди попадут под ограничения или переплаты?! А смысл? Ну ужесточите правила возврата.
По поводу первого пункта, если вещь не подошла по фасону или цвету, в ПВЗ есть примерочные, человек цвет и фасон способен на месте определить, если согласился - все. возврат только если брак.
Если введут доплату за доставку, не вижу смысла с заморочкой покупок. Проще вернуться будет снова к магазинам, где не будут просить денег за "примерку".
15:41:08 11-02-2025
Гость (15:20:49 11-02-2025) ".......и данный товар упаковывается обратно и при следующем... А не будет таких. Один введёт - все поддержат. За примерку в магазине или в присутствии курьера и не надо. Надо за возврат в потрёпаном виде. Но сомнтиельно в реализации и что поможет. Я бы, с другой стороны, не отказался оплачивать доп услугу при гарантии, что мне дадут абсолютно новую вещь, не бывшую в примерке и возврате.
12:34:00 12-02-2025
Гость (15:41:08 11-02-2025) А не будет таких. Один введёт - все поддержат. За примерку в... Каждому новую вещь привозить продавцы разорятся. Брезгуете брать после чужой двухсекундной примерки - шейте свою одежду и ее носите. В магазинах на вешалках тоже вся одежда кем-то примерялась, потом она же идёт на вб и озон, так что нетронутую вещь вы можете получить только с завода и не факт, что она будет без фабричного брака. Смысл вообще продавцу мозги себе так нагружать
22:03:57 11-02-2025
Гость (15:20:49 11-02-2025) ".......и данный товар упаковывается обратно и при следующем... В магазинах скоро дороже будет. За логистику придется платить покупателю. Продавцы себе в убыток работать не станут, а значит просто добавят в цену стоимость логистики. На Али или на Амазоне тоже бесплатный возврат что-ли? Или у нас опять свой путь?😄
21:22:53 11-02-2025
Господи ! Скорей бы все вб и озоны прикрыли