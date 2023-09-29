Повариха московской школы случайно отрубила себе палец, когда нарезала салат

Женщину отправили в больницу, заготовленный продукт – подальше от столов

29 сентября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Повариха московской школы № 760 случайно лишилась пальца, когда нарубала морковный салат. Об этом сообщает Mash.

Женщина делала заготовку, совала морковку в слайсер, но случайно сунула туда свой палец. В результате он отправился к уже нашинкованным овощам.

Сотрудницу столовой доставили в больницу. Ее палец нашли в таре с морковкой и попробуют пришить назад.

Заготовку для салата выбросили, чтобы случайно не накормить детей блюдом с привкусом человечины.