Повариха московской школы случайно отрубила себе палец, когда нарезала салат
Женщину отправили в больницу, заготовленный продукт – подальше от столов
29 сентября 2023, 17:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Повариха московской школы № 760 случайно лишилась пальца, когда нарубала морковный салат. Об этом сообщает Mash.
Женщина делала заготовку, совала морковку в слайсер, но случайно сунула туда свой палец. В результате он отправился к уже нашинкованным овощам.
Сотрудницу столовой доставили в больницу. Ее палец нашли в таре с морковкой и попробуют пришить назад.
Заготовку для салата выбросили, чтобы случайно не накормить детей блюдом с привкусом человечины.
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