Повесть Германа Титова издадут к его юбилею в Алтайском крае

В книге космонавт рассказывает о своем детстве, юности и собственном видении космоса

11 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Герман Титов / Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайском крае к 90-летию со дня рождения Германа Титова издадут его документальную повесть "Голубая моя планета". Об этом рассказали в региональном Минкульте.

Впервые повесть опубликовали в 1972 году в журнале "Роман Газета". В 1973 году военное издательство Минобороны РФ "Воениздат" выпустило в свет книжную версию повести.

В книге Герман Титов рассказывает о детстве в Косихинском районе Алтайского края, а также о людях, которые помогли ему добиться назначенных целей.

С инициативой о выпуске книги выступил Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова. Идею поддержали члены Издательского совета при губернаторе.