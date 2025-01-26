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Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье

Специалисты уже заняты их ликвидацией

26 января 2025, 14:10, ИА Амител

Работы на пляжах Анапы / Фото: мэрия Анапы / t.me/anapaofficial
Работы на пляжах Анапы / Фото: мэрия Анапы / t.me/anapaofficial

Новые локальные выбросы нефтепродуктов обнаружены на Черноморском побережье, затронув Краснодарский край, Крым и Севастополь. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Так, выбросы зафиксированы на 17 участках проведения работ протяженностью 63,5 км. Специалисты уже заняты их ликвидацией.

Отмечается, что в настоящее время собрано уже 175,8 тыс. тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения.

"Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя", – отметили в ведомстве.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды.

Происшествия Экология

Комментарии 3

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Гость

15:11:06 26-01-2025

Ой, какой вред нанесли, какой ущерб! Вообще... Кто понесёт за это ответственность? Это про теракт, диверсия,... Кто приказал вывести развалюхи танкера в шторм?! И что это за капитаны? Кто ответит?

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Гость

15:35:32 26-01-2025

Кто виноват ?

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Олег

15:42:40 26-01-2025

Потеплеет, полно его всплывёт.
Можно не спешить убирать - песок до скал соскребут, а дальше что?

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