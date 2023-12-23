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Появилась информация о смерти участницы шоу "Пацанки"

О кончине Дианы Янголенко сообщил ее парень, но родственники утверждают, что сведений о ее смерти не получали

23 декабря 2023, 21:35, ИА Амител

Кадр: телеканал "Пятница!"
Кадр: телеканал "Пятница!"

В Сети появились сведения о смерти 21-летней уроженки Норильска Дианы Янголенко, известной по седьмому сезону реалити-шоу "Пацанки".

Как сообщает Shot, о кончине девушки рассказал ее парень – якобы вечером 19 декабря она отдыхала в апартаментах в Петербурге и попробовала настойку с галлюциногенными грибами. После этого она шутила в соцсети о высокой летальности напитка, а затем перестала выходить на связь. Как отметил молодой человек, спустя несколько дней он пришел к тем самым апартаментам и увидел уже опечатанную дверь.

Однако в МВД по Санкт-Петербургу каналу сообщили, что не располагают сведениями о смерти звезды "Пацанок". Отец, дядя и бабушка Янголенко также рассказали, что никакой информации о ее гибели не получали. А мама девушки в беседе с Regnum и вовсе сказала, что "никаких комментариев про это бред давать не будет". Сама девушка так и не выходит на связь.

В августе скончалась еще одна участница седьмого сезона "Пацанок" – Юлия Михайлова по прозвищу Платок. Она выпала из окна 22-го этажа жилого дома в Рязани.

Происшествия Шоу-бизнес

Комментарии 6

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Гость

22:02:01 23-12-2023

и что?

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Гость

22:06:29 23-12-2023

у меня сосед в августе умер, почему про него не написали?

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Гость

22:07:34 23-12-2023

бабище на фото 20 лет? дануна. минимум 35

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Гость

22:22:55 23-12-2023

Не успели Тухляша проводить, новая беда.

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Гена

06:34:24 24-12-2023

Гость (22:07:34 23-12-2023) бабище на фото 20 лет? дануна. минимум 35... Вот что значит чебульпекатся с 12 лет.

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Гость

11:57:28 24-12-2023

На ксению общак похожа

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