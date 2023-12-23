Появилась информация о смерти участницы шоу "Пацанки"

О кончине Дианы Янголенко сообщил ее парень, но родственники утверждают, что сведений о ее смерти не получали

23 декабря 2023, 21:35, ИА Амител

Кадр: телеканал "Пятница!"

В Сети появились сведения о смерти 21-летней уроженки Норильска Дианы Янголенко, известной по седьмому сезону реалити-шоу "Пацанки".

Как сообщает Shot, о кончине девушки рассказал ее парень – якобы вечером 19 декабря она отдыхала в апартаментах в Петербурге и попробовала настойку с галлюциногенными грибами. После этого она шутила в соцсети о высокой летальности напитка, а затем перестала выходить на связь. Как отметил молодой человек, спустя несколько дней он пришел к тем самым апартаментам и увидел уже опечатанную дверь.

Однако в МВД по Санкт-Петербургу каналу сообщили, что не располагают сведениями о смерти звезды "Пацанок". Отец, дядя и бабушка Янголенко также рассказали, что никакой информации о ее гибели не получали. А мама девушки в беседе с Regnum и вовсе сказала, что "никаких комментариев про это бред давать не будет". Сама девушка так и не выходит на связь.

В августе скончалась еще одна участница седьмого сезона "Пацанок" – Юлия Михайлова по прозвищу Платок. Она выпала из окна 22-го этажа жилого дома в Рязани.