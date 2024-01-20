Появились фото с места смертельной аварии под Барнаулом, где погибли два человека

ДТП случилось в Павловском районе на трассе А-321

20 января 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: Женя Япончик / Barnaul 22

Телеграм-канал Barnaul 22 опубликовал кадры с места смертельного ДТП в Павловском районе Алтайского края, где погибли два человека.

20 января на трассе А-321 столкнулись два автомобиля: Toyota Echo выехала на встречку, после чего ее развернуло и в машину врезалась Suzuki Vitara.

В итоге водитель и пассажир Toyota погибли, еще три человека ранены: два несовершеннолетних пассажира Toyota и водитель Suzuki.

Судя по кадрам, Toyota получила крайне серьезные повреждения. У Suzuki же пострадала только лобовая часть.