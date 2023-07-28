Появились подробности ДТП с переворотом легковушки у "Ашана" в Барнауле

Пострадали двое

28 июля 2023, 11:31, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула раскрыли подробности ДТП, которое произошло 28 июля на пересечении улиц Малахова и Власихинская напротив "Ашана".

Предварительно установили, что 29-летний водитель ехал на "Газели" и, выезжая на перекресток, столкнулся с "Шевроле-Нива" под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по кольцу.

В результате столкновения "Нива" перевернулась на крышу.

За медпомощью обратились водитель и пассажирка этой легковушки. Характер их травм не уточняется.