Появились подробности ДТП с переворотом легковушки у "Ашана" в Барнауле
Пострадали двое
28 июля 2023, 11:31, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Госавтоинспекции Барнаула раскрыли подробности ДТП, которое произошло 28 июля на пересечении улиц Малахова и Власихинская напротив "Ашана".
Предварительно установили, что 29-летний водитель ехал на "Газели" и, выезжая на перекресток, столкнулся с "Шевроле-Нива" под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по кольцу.
В результате столкновения "Нива" перевернулась на крышу.
За медпомощью обратились водитель и пассажирка этой легковушки. Характер их травм не уточняется.
12:21:42 28-07-2023
не умеют в городе б ездить по кольцам...
14:04:20 28-07-2023
Там перед кольцом нужно знак 40 повесить по всем направлениям и лежачих полицейских установить. Некоторые летят как ошпаренные, выехать невозможно, хотя поток не плотный. В Новосибе перед кольцами светофоры ставят поэтому.