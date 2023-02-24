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Появилось видео из Boeing перед аварийной посадкой в Сибири из-за разгерметизации

На борту самолёта находились 167 пассажиров и восемь членов экипажа

24 февраля 2023, 18:28, ИА Амител

В Красноярске из-за разгерметизации салона совершил аварийную посадку Boeing 737-800, сообщает в своём Telegram-канале Восточное межрегиональное СУТ СК России.

"24 февраля воздушное судно авиакомпании "Россия", следовавшее сообщением Сочи – Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту Красноярска по причине разгерметизации салона", – рассказали в ведомстве.

На борту самолёта находились 167 пассажиров, из них 21 – несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. В СК отметили, что пострадавших нет.

Проводится доследственная проверка по признакам "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Комментарии 2

  • маршрут Сочи – Красноярск и судно совершило аварийную посадку в аэропорту Красноярска? аварийная посадка чем отличается от обычной, в этом случае?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • аварийная посадка чем отличается от обычной, в этом случае? ****** Маски выпали, наземные службы приведены в повышенную готовность, боран
    25 февраля, Гость   Ответить
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