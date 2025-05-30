Поймай свой ритм. На Зеленом Марафоне барнаульцы побегут под зажигательные треки

Специально к спортивному событию сервис Звук приготовил тематические плейлисты

30 мая 2025, 15:55, ИА Амител erid: 2W5zFG1enVn

Девушка с наушниками / Фото: gpointstudio / freepik.com

Музыка может стать отличным помощником во время тренировок. Она задает ритм, поддерживает мотивацию и способствует снижению уровня стресса. В преддверии СберПрайм Зеленого Марафона сервис HiFi*-стриминг Звук подготовил специальные плейлисты для участников забега.

В подборке представлены треки с разным числом ударов в минуту (BPM):

150 BPM – для легкой разминки;

160 BPM – для бега трусцой;

170 BPM – для ускорения темпа;

180 BPM – для интенсивного спринта.

"Музыка задает ритм, помогает синхронизировать дыхание и шаг, превращая бег в осознанный процесс. Исследования подтверждают, что быстрые ритмы активируют зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль движений. Любимые треки повышают уровень адреналина, что усиливает мотивацию", – сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.Он добавил, что самое главное – выбор собственного ритма: кто-то предпочитает быструю музыку, а кто-то – более плавные мелодии. Важно, чтобы она нравилась, тогда тренировка принесет максимум удовольствия. При этом Александр Ведяхин предупредил, что громкость стоит держать на комфортном уровне и помнить о повышенной внимательности при занятиях спортом с наушниками. Слишком громкий звук может привести к сенсорной перегрузке – состоянию, когда мозг не успевает обработать всю поступающую информацию.

Напомним, 12-й Зеленый Марафон пройдет 31 мая 2025 года в 60 городах России. Участникам предложат дистанции от 4,2 до 21,1 км, а плейлисты от Звука помогут подобрать оптимальный ритм и получить максимальное удовольствие от бега.

*HiFi ("Хай-Фай")

Фото: freepik.com

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