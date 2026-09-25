Овнам сегодня важно не торопиться закрыть все дела исключительно ради ощущения свободы вечером. Если задача требует еще одной проверки, лучше уделить ей несколько минут.

На работе может появиться возможность быстро решить вопрос, который раньше казался трудным. Главное — не усложнять там, где уже есть понятный ответ.

После обеда вероятно приглашение или предложение встретиться. Не отказывайтесь автоматически, если сначала собирались провести вечер дома.

Вечером хорошо сменить обстановку и дать себе возможность отвлечься.

Совет дня: не путайте скорость с эффективностью.