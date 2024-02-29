Жители алтайского села пожаловались на то, что неделю сидят без воды

По словам жительницы Раздольного, районная администрация не реагирует на жалобы

29 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Металлическое ведро / Фото: unsplash.com

В селе Раздольное Родинского района почти неделю нет воды, пожаловалась местная жительница в сообществе "В курсе 22".

По ее словам, 23 февраля в селе замерзла скважина, а с 24-го числа администрация пытается ее отогреть. Однако воды в домах до сих пор нет: выручают в ситуации только соседи, у которых есть водяные насосы.

"Администрация района никак не реагирует [на жалобы], а ведь это большое село более чем с 200 жителями, и большинство из них пенсионеры", – добавила сельчанка.