Пожар из-за удара беспилотника начался на НПЗ в Ростовской области

По предварительным данным, погибших нет

06 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Don Mash

В Ростовской области из-за удара беспилотника произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда", – написал Голубев в социальных сетях.

На место выехал и.о. начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.