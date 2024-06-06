Пожар из-за удара беспилотника начался на НПЗ в Ростовской области
По предварительным данным, погибших нет
06 июня 2024, 07:31, ИА Амител
Кадр из видео / телеграм-канал Don Mash
В Ростовской области из-за удара беспилотника произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.
"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда", – написал Голубев в социальных сетях.
На место выехал и.о. начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
07:37:51 06-06-2024
А в Киеве после удара гиперзвука пожара нет?
07:47:04 06-06-2024
Гость (07:37:51 06-06-2024) А в Киеве после удара гиперзвука пожара нет?... Гость, ты знаешь сказки гиперзвука?
07:59:28 06-06-2024
Гость (07:47:04 06-06-2024) Гость, ты знаешь сказки гиперзвука?... с 2018
08:00:46 06-06-2024
Гость (07:47:04 06-06-2024) Гость, ты знаешь сказки гиперзвука?... Еще про ЯО. Лишь бы эта сказка не стала былью
08:31:06 06-06-2024
Снова каптёр с хлеборезом, в комментах схлеснулись
09:14:44 06-06-2024
Пока "гнездо" целое,"птички", так и будут летать.
09:25:20 06-06-2024
Ну и где "если они нанесут удар по территории России!!!!...." ???? Опять нас обманули как с красными линиями?
10:19:17 06-06-2024
Гость (09:25:20 06-06-2024) Ну и где "если они нанесут удар по территории России!!!!...... Как с пенсией ?
10:26:15 06-06-2024
Гость (10:19:17 06-06-2024) Как с пенсией ?... Не надо было чемпионат по футболу смотреть, для своего удовольствия. А теперь доживешь, не доживешь?
10:26:02 06-06-2024
Пусть только попробуют ещё раз сунуться
12:01:11 06-06-2024
Гость (10:26:02 06-06-2024) Пусть только попробуют ещё раз сунуться... Будет жест доброй воли, как не раз было.