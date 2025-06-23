Пожар на предприятии и пострадавшие врачи. Что известно об атаке беспилотников ВСУ на РФ
По предварительным данным, в Белгородской области пострадали три человека
23 июня 2025, 08:15, ИА Амител
Вечером 22 июня ряд российских регионов подвергся атаке беспилотников ВСУ. Известно о случаях налета украинских дронов в Белгородской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Так, в Белгородской области украинский БПЛА нанес удар по автомобилю скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель скорой получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegream-канале.
"В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы", – написал Гладков.
Пострадавшим оказали первую помощь, после чего направили их в областную клиническую больницу. Автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения.
Кроме того, в результате атаки БПЛА промышленное предприятие загорелось в Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал", – написал он в своем Telegram-канале.
Также Слюсарь отметил, что украинские дроны уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени дежурные средствами ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА ВСУ самолетного типа:
- четыре – над Волгоградской областью;
- два – над Астраханской областью;
- один – над территорией Ростовской области.
10:32:06 23-06-2025
Пожар на предприятии --- а на украинских предприятиях пожаров нет? Даже в Тель-Авиве уже есть, хотя у них железный купол
11:40:00 23-06-2025
Уже обыденное дело стало ...упал беспилотник ...пострадали люди...пожар ликвидировали...все в боевой готовности....уже и лень становиться читать это...