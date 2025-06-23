По предварительным данным, в Белгородской области пострадали три человека

23 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Вечером 22 июня ряд российских регионов подвергся атаке беспилотников ВСУ. Известно о случаях налета украинских дронов в Белгородской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Так, в Белгородской области украинский БПЛА нанес удар по автомобилю скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель скорой получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegream-канале.

"В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы", – написал Гладков.

Пострадавшим оказали первую помощь, после чего направили их в областную клиническую больницу. Автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения.

Кроме того, в результате атаки БПЛА промышленное предприятие загорелось в Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал", – написал он в своем Telegram-канале.

Также Слюсарь отметил, что украинские дроны уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени дежурные средствами ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА ВСУ самолетного типа: