Пожар площадью 6 тысяч квадратных метров произошел на красноярском складе

Полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара

13 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника издания, к тушению пожара привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.

"Информация по пострадавшим не поступала", – добавили в региональном ГУ МЧС.

В краевом главке ГУ МВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.