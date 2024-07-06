Пожар произошел в административном здании на проспекте Калинина

Часть здания обгорела — местами в окнах нет стекол, а стены сильно закоптились

06 июля 2024, 21:51, ИА Амител

Пожар в здании на проспекте Калинина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар произошел в здании по адресу Калинина, 15/1. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что часть здания обгорела – местами в окнах нет стекол, а стены сильно закоптились. На том же снимке видны пожарные – на место прибыли по меньшей мере две машины. На приложенном видео сотрудники МЧС выламывают дверь и заходят внутрь строения.

Информации о пострадавших в публикации нет. Согласно сервису 2ГИС, в здании работают несколько организаций. Подробности инцидента выясняются.