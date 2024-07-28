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Пожар произошел в "Грильнице" в Бийске

Предположительно, загорелась фритюрница

28 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Место пожара / "Деловой Бийск"
Место пожара / "Деловой Бийск"

Пожар произошел в точке сети ресторанов быстрого питания "Грильница" в Бийске. Об этом сообщает "Деловой Бийск" в Telegram-канале.

Инцидент случился в микрорайоне "Детский мир". Площадь возгорания составила порядка 50-60 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось справиться с пожаром, которому присвоили ранг № 1-БИС (из-за сильного задымления).

Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Предположительно, загорелась фритюрница.

Бийск Пожары

Комментарии 3

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ДМВ

11:51:14 28-07-2024

Теперь есть повод заменить масло для жарки.

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Коля

12:50:51 28-07-2024

Раскаленное масло во фритюрнице нужно тушить холодной водой! Лично проверено! Эффективно!

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Musik

19:40:34 28-07-2024

Петух жареный вырвался на волю. Но был резко остановлен. Ибо нефиг.

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