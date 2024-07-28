Пожар произошел в "Грильнице" в Бийске
Предположительно, загорелась фритюрница
28 июля 2024, 11:29, ИА Амител
Место пожара / "Деловой Бийск"
Пожар произошел в точке сети ресторанов быстрого питания "Грильница" в Бийске. Об этом сообщает "Деловой Бийск" в Telegram-канале.
Инцидент случился в микрорайоне "Детский мир". Площадь возгорания составила порядка 50-60 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось справиться с пожаром, которому присвоили ранг № 1-БИС (из-за сильного задымления).
Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Предположительно, загорелась фритюрница.
11:51:14 28-07-2024
Теперь есть повод заменить масло для жарки.
12:50:51 28-07-2024
Раскаленное масло во фритюрнице нужно тушить холодной водой! Лично проверено! Эффективно!
19:40:34 28-07-2024
Петух жареный вырвался на волю. Но был резко остановлен. Ибо нефиг.