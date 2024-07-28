Пожар произошел в "Грильнице" в Бийске

Предположительно, загорелась фритюрница

28 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Место пожара / "Деловой Бийск"

Пожар произошел в точке сети ресторанов быстрого питания "Грильница" в Бийске. Об этом сообщает "Деловой Бийск" в Telegram-канале.

Инцидент случился в микрорайоне "Детский мир". Площадь возгорания составила порядка 50-60 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось справиться с пожаром, которому присвоили ранг № 1-БИС (из-за сильного задымления).

Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Предположительно, загорелась фритюрница.