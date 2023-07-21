Пожар произошел в моторном отсеке междугороднего автобуса рейса Барнаул — Бийск

Инцидент случился в Косихинском районе, возле поворота на населенный пункт Украинский

21 июля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На Чуйском тракте произошло возгорание в моторном отсеке в междугороднем автобусе из Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Транспортное средство двигалось из краевой столицы в Бийск. В Косихинском районе, возле поворота на населенный пункт Украинский, произошел пожар.

Ликвидировать возгорание удалось спасателям 28-й пожарно-спасательной части на площади около 6 кв. м. Пострадавших в инциденте нет, 48 человек самостоятельно вышли из транспортного средства. Забрать пассажиров должен резервный автобус из Барнаула.