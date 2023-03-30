Пожар в здании с ФАП и библиотекой произошёл в алтайском селе

Пройденная огнём площадь составила 350 квадратных метров. Прокуратура проводит проверку

30 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар в административном здании, в котором находятся фельдшерско-акушерский пункт и библиотека, произошёл в Алейском районе Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент случился утром 30 марта в населённом пункте Малиновка на улице Центральной.

"Площадь пожара превысила 350 квадратных метров. Пожар локализован и принимаются меры по его тушению. Причина происшествия устанавливается", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства, выясняются причины и условия возгорания. Также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников.