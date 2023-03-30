Пожар в здании с ФАП и библиотекой произошёл в алтайском селе
Пройденная огнём площадь составила 350 квадратных метров. Прокуратура проводит проверку
30 марта 2023, 15:45, ИА Амител
Пожар в административном здании, в котором находятся фельдшерско-акушерский пункт и библиотека, произошёл в Алейском районе Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент случился утром 30 марта в населённом пункте Малиновка на улице Центральной.
"Площадь пожара превысила 350 квадратных метров. Пожар локализован и принимаются меры по его тушению. Причина происшествия устанавливается", – рассказали в ведомстве.
По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства, выясняются причины и условия возгорания. Также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников.
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