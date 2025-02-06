Пожар вспыхнул на одном из предприятий Алтайского края

Возможная причина – неверно смонтированное электрооборудование

06 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Административное здание загорелось на предприятии поселка Батунный Заринского района. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. В одноэтажном строении повреждены кровля и перекрытия.

Огонь тушили 17 человек личного состава и четыре автоцистерны.

Пострадавших в ходе пожара нет. Предварительной причиной спасатели называют неправильный монтаж электрооборудования.