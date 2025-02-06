Пожар вспыхнул на одном из предприятий Алтайского края
Возможная причина – неверно смонтированное электрооборудование
06 февраля 2025, 14:35, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Административное здание загорелось на предприятии поселка Батунный Заринского района. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. В одноэтажном строении повреждены кровля и перекрытия.
Огонь тушили 17 человек личного состава и четыре автоцистерны.
Пострадавших в ходе пожара нет. Предварительной причиной спасатели называют неправильный монтаж электрооборудования.
15:34:17 06-02-2025
здание построили.Электрику сделали.КТО принял?Приемосдаточные документы...
15:55:14 06-02-2025
Помещение, в котором был пожар смахивает на жилой модуль, нет информации, кто там проживал, не мигранты?
19:02:59 06-02-2025
диверсия это сто пудов