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Пожар вспыхнул на одном из предприятий Алтайского края

Возможная причина – неверно смонтированное электрооборудование

06 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Административное здание загорелось на предприятии поселка Батунный Заринского района. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. В одноэтажном строении повреждены кровля и перекрытия.

Огонь тушили 17 человек личного состава и четыре автоцистерны.

Пострадавших в ходе пожара нет. Предварительной причиной спасатели называют неправильный монтаж электрооборудования.

Алтайский край Пожары Происшествия МЧС

Комментарии 3

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15:34:17 06-02-2025

здание построили.Электрику сделали.КТО принял?Приемосдаточные документы...

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Барнаулец

15:55:14 06-02-2025

Помещение, в котором был пожар смахивает на жилой модуль, нет информации, кто там проживал, не мигранты?

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Гость

19:02:59 06-02-2025

диверсия это сто пудов

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