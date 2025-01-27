Пожарно-тактические учения пройдут в Алтайском крае 28 января
Спасатели изучат особенности и планировку объектов, а также будут взаимодействовать с их персоналом
27 января 2025, 13:55, ИА Амител
28 января в Алтайском крае пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Спасатели изучат особенности и планировку зданий, а также организуют взаимодействие с их персоналом. Тренировки проведут на социально значимых объектах, в образовательных, производственных и лечебных учреждениях.
Подразделения первого пожарно-спасательного отряда Барнаула будут тушить условный пожар на территории ООО "Газпромнефть-Терминал". Спасатели второго отряда отработают вводную в главном корпусе Бийского филиала им. В.М. Шукшина "Алтайский государственный педагогический университет". Новоалтайские специалисты будут тренироваться на базе топлива ОАО "РЖД" на станции Алтайской (Новоалтайск).
Остальные отряды пройдут учения на следующих объектах:
- общежитие Волчихинского политехнического колледжа (Волчихинский район, село Волчиха);
- Кытмановская средняя общеобразовательная школа № 2 (Кытмановский район, село Кытманово);
- Алтайская общеобразовательная школа-интернат (Алтайский район, село Алтайское);
- Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа (Усть-Калманский район, село Усть-Калманка);
- Крутихинская центральная районная больница (Крутихинский район, село Крутиха);
- Михайловский лицей (Михайловский район, село Михайловское);
- "Ростелеком" (Баевский район, село Баево);
- Староалейская средняя общеобразовательная школа № 1 (Третьяковский район, с. Староалейское);
- Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Романовский район, село Романово).
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