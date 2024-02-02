Пожарные предотвратили взрыв дома в алтайском селе
Огнеборцы эвакуировали с места пожара два баллона
02 февраля 2024, 14:22, ИА Амител
Пожар произошел в частном доме в селе Поспелиха Алтайского края 1 февраля.
Как сообщили в МЧС, на месте работали четыре пожарных расчета, из опасной зоны огнеборцы вынесли газовый и кислородный баллоны. Тем самым удалось предотвратить риск взрыва и еще большего разрастания пламени.
О раненых и погибших не уточняется.
В ведомстве подчеркнули, что находящийся на пожаре баллон практически превращает работу пожарных в работу саперов. Чтобы им не приходилось так рисковать, людей призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
По данным краевого МЧС, всего 1 февраля в Алтайском крае потушили девять пожаров, в том числе два – в Барнауле. Шесть из них случилось в жилом секторе.
15:03:14 02-02-2024
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