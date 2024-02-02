Пожарные предотвратили взрыв дома в алтайском селе

Огнеборцы эвакуировали с места пожара два баллона

02 февраля 2024, 14:22, ИА Амител

Пожар в Поспелихе / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар произошел в частном доме в селе Поспелиха Алтайского края 1 февраля.

Как сообщили в МЧС, на месте работали четыре пожарных расчета, из опасной зоны огнеборцы вынесли газовый и кислородный баллоны. Тем самым удалось предотвратить риск взрыва и еще большего разрастания пламени.

О раненых и погибших не уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что находящийся на пожаре баллон практически превращает работу пожарных в работу саперов. Чтобы им не приходилось так рисковать, людей призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным краевого МЧС, всего 1 февраля в Алтайском крае потушили девять пожаров, в том числе два – в Барнауле. Шесть из них случилось в жилом секторе.