Пожарные спасли 13 человек из огня в Новоалтайске

Девять человек вышли из горящего дома сами

01 апреля 2024, 16:05, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

Пожар произошел в многоэтажке в Новоалтайске. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошла в квартире на третьем этаже дома в 8-ом микрорайоне. Горели вещи на площади в 20 квадратных метров.

Из дома самостоятельно эвакуировались 9 человек, из которых 1 ребенок. 13 человек, в том числе 2 ребенка, спасены звеньями газодымозащитной службы.

Возгорание ликвидировали за несколько минут. На месте работали три единицы пожарной техники, 15 человек.

Причины пожара уточняются.