Пожарные спасли 13 человек из огня в Новоалтайске
Девять человек вышли из горящего дома сами
01 апреля 2024, 16:05, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995
Пожар произошел в многоэтажке в Новоалтайске. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошла в квартире на третьем этаже дома в 8-ом микрорайоне. Горели вещи на площади в 20 квадратных метров.
Из дома самостоятельно эвакуировались 9 человек, из которых 1 ребенок. 13 человек, в том числе 2 ребенка, спасены звеньями газодымозащитной службы.
Возгорание ликвидировали за несколько минут. На месте работали три единицы пожарной техники, 15 человек.
Причины пожара уточняются.
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