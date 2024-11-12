Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 ноября

Тренировки запланированы в Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и в других населенных пунктах

12 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае 13 ноября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

Новоалтайск, ж/д станция Алтайская;

Рубцовск, театр кукол имени Брахман;

Камень-на-Оби, Каменский аграрный техникум;

Горняк, администрация города;

Калманский район, село Калманка, СОШ имени Ударцева;

Зональный район, село Соколово, Иткульский спиртзавод;

Заринский район, село Яново, ООО "Блиновское";

Алтайский район, село Алтайское, Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий;

Шипуновский район, село Шипуново, ТЦ "Люкс";

Кулундинский район, село Кулунда, ж/д вокзал ст. Кулунда ОАО "РЖД";

Суетский район, село Нижняя-Суетка, Дом культуры;

Мамонтовский район, село Мамонтово, центральная районная больница.

Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.