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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 ноября

Тренировки запланированы в Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и в других населенных пунктах

12 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: 22.mchs.gov.ru
Пожарные учения / Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае 13 ноября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

  • Новоалтайск, ж/д станция Алтайская;
  • Рубцовск, театр кукол имени Брахман;
  • Камень-на-Оби, Каменский аграрный техникум;
  • Горняк, администрация города;
  • Калманский район, село Калманка, СОШ имени Ударцева;
  • Зональный район, село Соколово, Иткульский спиртзавод;
  • Заринский район, село Яново, ООО "Блиновское";
  • Алтайский район, село Алтайское, Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий;
  • Шипуновский район, село Шипуново, ТЦ "Люкс";
  • Кулундинский район, село Кулунда, ж/д вокзал ст. Кулунда ОАО "РЖД";
  • Суетский район, село Нижняя-Суетка, Дом культуры;
  • Мамонтовский район, село Мамонтово, центральная районная больница.

Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.

Алтайский край Учения

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