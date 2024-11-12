Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 ноября
Тренировки запланированы в Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и в других населенных пунктах
12 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: 22.mchs.gov.ru
В Алтайском крае 13 ноября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:
- Новоалтайск, ж/д станция Алтайская;
- Рубцовск, театр кукол имени Брахман;
- Камень-на-Оби, Каменский аграрный техникум;
- Горняк, администрация города;
- Калманский район, село Калманка, СОШ имени Ударцева;
- Зональный район, село Соколово, Иткульский спиртзавод;
- Заринский район, село Яново, ООО "Блиновское";
- Алтайский район, село Алтайское, Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий;
- Шипуновский район, село Шипуново, ТЦ "Люкс";
- Кулундинский район, село Кулунда, ж/д вокзал ст. Кулунда ОАО "РЖД";
- Суетский район, село Нижняя-Суетка, Дом культуры;
- Мамонтовский район, село Мамонтово, центральная районная больница.
Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом.
Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.
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